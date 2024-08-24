Видеокамеры на ж/д переездах работают в Ленинском округе Иркутска

На железнодорожных переездах отныне работают камеры видеонаблюдения. Они фиксируют нарушения водителей, которые не соблюдают требования светофора. Под наблюдение попало строения № 7 по улице Трактовая Иркутска и село Смоленщина, перегон «Кая-Гончарово». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.
— За проезд на запрещающий сигнал через ж/д проезд водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления на срок до шести месяцев. При фиксации нарушения комплексом автоматической фиксации — штраф также составит пять тысяч рублей, — рассказали в Госавтоинспекции.
Проезд на красный и желтый цвета грозит не только аварией, но и столкновением с поездом. Это может обернуться гибелью пассажиров и водителя.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области на труднодоступных территориях началось досрочное голосование.