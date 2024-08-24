Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видеокамеры на ж/д переездах работают в Ленинском округе Иркутска

Также видеофиксаторы установлены в селе Смоленщина.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожных переездах отныне работают камеры видеонаблюдения. Они фиксируют нарушения водителей, которые не соблюдают требования светофора. Под наблюдение попало строения № 7 по улице Трактовая Иркутска и село Смоленщина, перегон «Кая-Гончарово». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции по Иркутской области.

— За проезд на запрещающий сигнал через ж/д проезд водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления на срок до шести месяцев. При фиксации нарушения комплексом автоматической фиксации — штраф также составит пять тысяч рублей, — рассказали в Госавтоинспекции.

Проезд на красный и желтый цвета грозит не только аварией, но и столкновением с поездом. Это может обернуться гибелью пассажиров и водителя.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области на труднодоступных территориях началось досрочное голосование.