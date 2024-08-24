Видеокамеры на ж/д переездах работают в Ленинском округе Иркутска

— За проезд на запрещающий сигнал через ж/д проезд водителю грозит административный штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления на срок до шести месяцев. При фиксации нарушения комплексом автоматической фиксации — штраф также составит пять тысяч рублей, — рассказали в Госавтоинспекции.