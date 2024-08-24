Дорожники на 96% закончили ремонт трассы в Котовском районе

В Котовском районе дорожники практически закончили приводить в порядок девятикилометровый участок трассы «Калининск (Саратовская область) — Жирновск — Котово — Камышин», сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Дорожники уже уложили новый асфальт на проезжей части между селами Коростино и Барановка. По оценкам специалистов ремонт участка трассы завершен на 96%, а подрядчику осталось укрепить обочины, установить дорожные знаки и нанести разметку.
За последние пять лет на дороге, связывающей Калининск Саратовской области и Камышин Волгоградской, отремонтировано 80 километров проезжей части.