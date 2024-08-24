С 1 сентября в российских школах будут учить выбирать спутника жизни

Как пояснял в интервью РИА Новости руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) Антон Шалаев, в России было достаточно много ГОСТов, связанных с продукцией пчеловодства, но применялись они в добровольном порядке. Теперь же стандарты, в которых прописаны требования как к меду, так и к испытаниям меда для определения его происхождения и добавок, станут де-факто обязательными, а называть медом можно будет только то, что соответствует национальным стандартам.