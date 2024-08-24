Отец четверых детей из Эхирит-Булагатского района погиб на СВО

Александр Шамбетов героически погиб в зоне проведения СВО при выполнении боевого задания. Заключил контракт в апреле 2024 года, был стрелком второго отдельного мотострелкового взвода 30-й отдельной Гвардейской дивизии. Об этом сообщил мэр Эхирит-Булагатского района Геннадий Осодоев.
Родился мужчина 29 января 1977 года. Закончил Усть-Ордынскую СОШ № 1. После поступил в СПТУ. Был специалистом в самых различных областях, умел практически все.
— Родным сообщили, что Александр Сергеевич погиб 5 мая в боях на Авдеевском направлении. Все это время они искали его, направляли запросы в самые разные инстанции. И верили, что он вернется, — рассказал Геннадий Осодоев.
Дома у него осталась жена и четверо несовершеннолетних детей, которые так и не дождались папу.
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