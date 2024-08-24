В Калининграде прошло открытие фестиваля «Территория мира — территория музыки»

Фестиваль классической музыки «Территория мира — территория музыки» открылся в Калининграде. Мероприятие стартовало у стен Кафедрального собора на острове Канта. В этом году оно проходит в восьмой раз.
Фестиваль начался вечером 23 августа, а закончится 25-го. В первый день слушатели могли насладиться кантатой «Кармина Бурана» Карла Орфа и симфонической поэмой Петра Чайковского «Франческа да Римини». Музыкальные произведения прозвучали под открытым небом в исполнении Московского государственного академического симфонического оркестра и Государственной академической хоровой капеллы имени А. А. Юрлова, сообщает ТАСС.
Во второй день на сцене появятся молодые артисты из Италии, Франции и США, а кульминацией фестиваля станет выступление оперной дивы, народной артистки России и Абхазии Хиблы Герзмавы. Оно состоится в последний день мероприятия.
Ранее стало известно, что в рамках XXII Международного фестиваля камерно-оркестровой музыки «Азия — Сибирь — Европа» в Красноярске выступит Роберто Молинелли. Там он впервые сам исполнит произведение William’s Rock.