Собянин объявил о запуске двух ночных автобусных маршрутов в Москве

«Запускаем два новых ночных автобусных маршрута. С 30 на 31 августа от станции метро “Китай-город” поедут первые автобусы: н14 — до метро “Молодежная” в Кунцево и н16 — до проезда Карамзина в Ясенево. Комфортный ночной транспорт получат жители 23 районов», — написал Собянин.
По его словам, три уже работающих маршрута улучшат. Так, н7 продлевается по Волгоградскому проспекту до 2-го микрорайона Жулебина, н15 по Щелковскому шоссе — до площади Соловецких Юнг, а круглосуточный маршрут м40 разделится на два: дневной м40 и ночной н10.
«Таким образом, в столице будет 18 ночных маршрутов, из которых два — круглосуточные. Все ночные маршруты сходятся у станции метро “Китай-город”, где пассажиры могут сделать пересадку и отправиться в любую часть города», — подчеркнул мэр.