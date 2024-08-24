Собянин объявил о запуске двух ночных автобусных маршрутов в Москве

По его словам, три уже работающих маршрута улучшат. Так, н7 продлевается по Волгоградскому проспекту до 2-го микрорайона Жулебина, н15 по Щелковскому шоссе — до площади Соловецких Юнг, а круглосуточный маршрут м40 разделится на два: дневной м40 и ночной н10.