Дрейк выложил три новых трека в соцсети

Дрейк представил три новых трека SOD, Circadian Rhythm и No Face в своем дополнительном аккаунте @plotttwistttttt в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской). Одна из песен, No Face, записана при участии Playboi Carti.
Трек SOD поклонники могут узнать как Supersoak, премьера которого состоялась еще в прошлом месяце у стримера Кая Сената. Однако сейчас он вышел без куплета Lil Yachty.
А в Circadian Rhythm фанаты увидели связь с диссом Кендрика Ламара на Дрейка «6:16 in LA», пишет Variety.
До этого, в начале августа, Дрейк загрузил на сайт 100 гигабайт своих старых файлов, среди которых были его три неизданных трека: It’s Up, Blue Green Red и Housekeeping Knows. А на этой неделе Дрейк и Benny The Butcher выпустили сингл Buffalo Freestyle, который попал в сеть еще в 2021 году.