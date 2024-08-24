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В Волгограде вспоминают жертв авиакатастрофы Ту-134

Ровно 20 лет назад в небе взорвался самолет Ту-134 авиакомпании «Волга-Авиаэкспресс», следовавший рейсом из Москвы в Волгоград. Это был теракт.

Источник: РИА "Новости"

24 августа 2004 года в России произошли две крупные авиационные катастрофы в результате терактов. Практически одновременно, с интервалом в одну минуту в воздухе взорвались два авиалайнера: Ту-134 рейсом Москва — Волгоград и Ту-154 рейсом Москва — Сочи. Оба лайнера вылетели из московского аэропорта Домодедово и через час с небольшим после взлета были взорваны террористками-смертницами.

Самолет, летевший из столицы в Волгоград, рухнул на землю около населенного пункта Бучалки в Тульской области. Погибли 43 человека — 35 пассажиров и 8 членов экипажа.

Установлено, что взрыв на борту устроила 30-летняя террористка-смертница Аминат Нагаева.

В память о страшной трагедии в Тульской области установлен памятник жертвам этой катастрофы, а также часовня и поклонный крест. Экипаж разбившегося лайнера похоронен на центральной аллее Дмитриевского кладбища в Волгограде.