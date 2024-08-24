В Волгограде вспоминают жертв авиакатастрофы Ту-134

24 августа 2004 года в России произошли две крупные авиационные катастрофы в результате терактов. Практически одновременно, с интервалом в одну минуту в воздухе взорвались два авиалайнера: Ту-134 рейсом Москва — Волгоград и Ту-154 рейсом Москва — Сочи. Оба лайнера вылетели из московского аэропорта Домодедово и через час с небольшим после взлета были взорваны террористками-смертницами.