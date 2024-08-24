Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинской области пенсионерку нашли в лесу после трёх дней поисков

74-летняя жительница женщина заблудилась в лесу в Челябинской области.

Источник: Пресс-служба ПСС Челябинской области

Пропавшую три дня назад в лесах Карталинского района Челябинской области пенсионерку нашли обессиленной. Женщина заблудилась 21 августа во время сбора грибов и не смогла найти дорогу домой. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Челябинской области.

— Увидев нас, она лишь смогла поднять руку. Ходить и даже пытаться ответить на наши крики сил у неё уже не оставалось, — рассказал старший поисковой группы Евгений Шишкин.

Истощенной пенсионерке оказали первую помощь, помогли согреться и утолить жажду, а затем доставили в больницу. В поисках участвовали спасатели, полиция, пожарные, добровольцы и местные жители.