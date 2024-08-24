В Челябинской области пенсионерку нашли в лесу после трёх дней поисков

Пропавшую три дня назад в лесах Карталинского района Челябинской области пенсионерку нашли обессиленной. Женщина заблудилась 21 августа во время сбора грибов и не смогла найти дорогу домой. Об этом сообщает пресс-служба ПСС Челябинской области.
— Увидев нас, она лишь смогла поднять руку. Ходить и даже пытаться ответить на наши крики сил у неё уже не оставалось, — рассказал старший поисковой группы Евгений Шишкин.
Истощенной пенсионерке оказали первую помощь, помогли согреться и утолить жажду, а затем доставили в больницу. В поисках участвовали спасатели, полиция, пожарные, добровольцы и местные жители.