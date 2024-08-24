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Queens of the Stone Age отменили тур из-за проблем со здоровьем у Джоша Хомме

Рок-группа Queens of the Stone Age отменила все оставшиеся концерты своего тура в 2024 году, чтобы фронтмен Джош Хомме смог продолжить восстановление после недавней срочной операции.

Источник: Звук

Рок-группа Queens of the Stone Age отменила все оставшиеся концерты своего тура в 2024 году, чтобы фронтмен Джош Хомме смог продолжить восстановление после недавней срочной операции.

Queens of the Stone Age гастролировали по Европе в поддержку альбома «In Times New Roman…» (2023), когда им пришлось вернуться в США из-за проблем со здоровьем вокалиста и необходимости хирургического вмешательства. Группа не выступала с 6 июля, сообщает Pitchfork.

Все концерты будут перенесены на 2025 год, а выступления на музыкальных фестивалях Soundside Music Festival, Mempho Music Festival и Corona Capital Festival отменены.

Джош и QOTSA очень благодарны вам за поддержку и за то время, которое мы смогли провести вместе в течение последнего года. Надеемся увидеть вас всех снова в 2025 году.

Queens of the Stone Age
рок-группа.

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