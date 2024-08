Queens of the Stone Age отменили тур из-за проблем со здоровьем у Джоша Хомме

Queens of the Stone Age гастролировали по Европе в поддержку альбома «In Times New Roman…» (2023), когда им пришлось вернуться в США из-за проблем со здоровьем вокалиста и необходимости хирургического вмешательства. Группа не выступала с 6 июля, сообщает Pitchfork.