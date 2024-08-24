В Ростове школа в Суворовском побила рекорд по количеству классов, набрав 1 «Э»

В Ростове-на-Дону собственный рекорд по количеству набранных первых классов в очередной раз побила школа № 75 в микрорайоне Суворовский. Об этом сообщают сами родители будущих первоклассников.
Родители обмениваются списками учеников, и, судя по снимкам, в этом году в школу придут 26 первых классов — от 1 «А» до 1 «Э». В «Э»-классе, кстати, по предварительному списку, будут учиться 32 ребенка.
При этом школа уже не первый год бьет свои же рекорды. Так, три года назад здесь открыли 19 первых классов — до 1 «Ф». Спустя год — на четыре больше, до 1 «Ч». А в 2023-м — до 1 «Щ» — всего 25 классов.