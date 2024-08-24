В Ростове школа в Суворовском побила рекорд по количеству классов, набрав 1 «Э»

При этом школа уже не первый год бьет свои же рекорды. Так, три года назад здесь открыли 19 первых классов — до 1 «Ф». Спустя год — на четыре больше, до 1 «Ч». А в 2023-м — до 1 «Щ» — всего 25 классов.