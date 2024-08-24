Похороны Алена Делона состоялись в его поместье в коммуне Души

Его похоронят в часовне, которую он построил на территории замка. Еще при жизни актер распорядился провести его похороны в узком кругу, не устраивая ни официальных, ни религиозных церемоний.
Вместе с тем перед началом похорон сыновья Делона Антони и Ален-Фабьен вышли из замка, чтобы поблагодарить многочисленных поклонников актера, принесших цветы к ограде поместья. Почитатели таланта Делона спели в его память песню Paroles… Paroles, которую он исполнял вместе с французской певицей и актрисой Далидой.
Делону принадлежит абсолютный рекорд французского кинематографа: картины с его участием смотрели в общей сложности 135 млн зрителей.
Актер был привязан к своему дому в Души не менее сильно, чем к расположенной в сотне километров коммуне Со (О-де-Сен), где он родился 8 ноября 1935 года. Детство звезды прошло в местной тюрьме, точнее — в ее дворе. Рано расставшись, родители — владелец провинциального кинотеатра Фабьен и помощница фармацевта Эдит — пристроили четырехлетнего ребенка в семью, глава которой был тюремным стражником.
В школе Ален мечтал о путешествиях. В 17 лет стал моряком, но из-за бунтарского нрава очутился в дисциплинарном батальоне в Индокитае. Доброй феей стала его парижская знакомая Брижит Обер. Именно она устроила дебютанта на актерские курсы, а затем пригласила на Каннский фестиваль. Актера «с лицом ангела» заметили и французские продюсеры, и «охотники за головами» из Голливуда. «Учти, карьеру ты сделаешь дома, а не в Америке», — предостерегал его режиссер Ив Аллегре, ставший одним из первых наставников Делона.
На ярком солнце
Решающим в судьбе стал 1960 год, когда на экраны вышел фильм Рене Клемана «На ярком солнце». Главная роль в картине — одна из лучших работ Делона в кино. По мнению кинокритиков, дебютант был точен в каждой реплике, в каждом жесте. В том же году Лукино Висконти пригласил его сниматься в драме «Рокко и его братья». Мэтр до изнеможения держал команду на съемочной площадке, добиваясь совершенства. Но Ален не роптал, стараясь усвоить все уроки мастера. Во Франции фильм собрал 2 млн зрителей.
Делон умер в те дни, когда Франция отмечает 80-летие освобождения Парижа от нацистской оккупации в период Второй Мировой войны. В военной драме «Горит ли Париж?» он сыграл одного из своих кумиров Жака Шабан-Дельмаса, ставшего в 24 года летом 1944-го самым молодым генералом французского Сопротивления.
Искусство быть самим собой
Ив Аллегре рекомендовал Делону оставаться на экране самим собой и «говорить, слушать, смотреть, двигаться так, как в обычной жизни».
Почти в 100 кинолент, в которых он снимался, Делон старался никогда не изменять этой заповеди. «Мой отец не фанат репетиций, — признавала дочь Делона Анушка, игравшая вместе с ним на театральной сцене. — У него все получается с первого раза».
Делон входил в первую тройку самых кассовых актеров Франции. Личное состояние звезды оценивается в €250 млн, только за 2015 год он заработал более €80 млн. И это объяснимо, ведь он был успешен не только в кино: владел сетью ресторанов, футбольным клубом в родном Со, среди его брендов — эксклюзивная марка одежды и парфюм.
В последние годы Делон расстался с частью коллекции живописи, погребами дорогих вин. Он все реже бывал в Париже. Гораздо чаще — в своем замке на Луаре, где, согласно легенде, останавливалась Жанна д’Арк. На территории замка он построил часовню, чтобы однажды упокоиться в своих владениях.
Умерли все его близкие друзья — Ив Монтан, Бурвиль, Лино Вентура, Жан Габен, которого он только под конец дружбы решился назвать по имени. «В этой компании друзей, — говорил актер, — я всегда оставался самым молодым, и поэтому пока еще в строю».