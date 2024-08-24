Уровень загрязненности воздуха от пожара в Пролетарске измерил Роспотребнадзор

Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске, где уже седьмые сутки тушат пожар на складе с топливом после атаки БПЛА, не превышают норму. Таковы результаты мониторинга окружающей среды в городе, опубликованные на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.