Уровень загрязненности воздуха от пожара в Пролетарске измерил Роспотребнадзор

Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске, где уже седьмые сутки тушат пожар на складе с топливом после атаки БПЛА, не превышают норму. Таковы результаты мониторинга окружающей среды в городе, опубликованные на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по Ростовской области.
— В связи с продолжающимся пожаром на складе нефтепродуктов организован ежедневный — утром и вечером — мониторинг качества атмосферного воздуха на территории Пролетарска, — объяснили в ведомстве.
Для проведения исследования учитывается направление ветра и содержание приоритетных химических веществ.
— По результатам лабораторных исследований, проведенных с 16.15 до 17.10 в пятницу, 23 августа, превышений предельно допустимых концентраций химических веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки Пролетарска не установлено, — говорится в сообщении. — Контроль качества атмосферного воздуха продолжается.
По словам санврачей, показатели оцениваются по уровню таких веществ, как окись углерода, диоксид азота и другие. Специалисты утояняют, что цифры динамично менялись за весь период мониторинга, но не превышали гигиенических нормативов.