Ноэл Галлахер признался, что не может петь песни, над которыми работал его брат

Британский музыкант Ноэл Галлахер похвалил вокал своего брата и по совместительству бывшего коллеги по Oasis Лиама, отметив, что не может исполнять треки, над которыми тот работал. Речь о песнях Slide Away (1994), Cigarettes & Alcohol (1994), Rock 'N' Roll Star (1994) и Columbia (1994). «Все дело в подаче, тоне его голоса и отношении. У меня к этому другое отношение», — объяснил Ноэл.
Галлахер также вспомнил, как они записывали Supersonic (1994), отмечает NME. Несмотря на ссоры с братом, о его таланте он отзывался более чем комплиментарно.
Я пою Supersonic с той же мелодией, теми же словами, теми же интонациями, но когда это поет он, это звучит немного более угрожающе. Когда я пел песню, она звучала хорошо, а когда он пел ее, она звучала великолепно.
Ноэл Галлахер
музыкант и певец.
Напомним, что в 2009 году Ноэл Галлахер ушел из группы Oasis, объявив, что больше не способен находится с Лиамом на одной сцене.
Тем не менее 30 августа ожидается переиздание дебютной пластинки группы Definitely Maybe к ее 30-летию.