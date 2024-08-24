Французская певица Катрин Рибейро скончалась в возрасте 82 лет

Стало известно о смерти французской певицы Катрин Рибейро, которая была наиболее известна как основательница прог-рок-группы Catherine Ribeiro + Alpes. На момент кончины ей было 82 года.
Катрин Рибейро умерла 23 августа. Эту скорбную новость подтвердили официальные представители певицы, сообщает Le Monde. Причина смерти не разглашается.
Рибейро родилась в 1941 году в Лионе во Франции. До начала музыкальной карьеры, она попробовала себя в актерской деятельности, сыграв в фильме Жан-Люка Годара «Карабинеры» (1963) и итальянском вестерне «Буффало Билл — герой Дикого Запада» (1964).
Музыкальный путь Катрин начала, выпустив свой первый мини-альбом Dieu Me Pardonne в 1965 году. Спустя три года она объединилась с музыкантом Патрисом Мулле в группу Catherine Ribeiro + 2Bis, которая позже была переименована в Catherine Ribeiro + Alpes. Исполнители прославились благодаря своей авангардной театральности и политической составляющей творчества.
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