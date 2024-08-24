Французская певица Катрин Рибейро скончалась в возрасте 82 лет

Музыкальный путь Катрин начала, выпустив свой первый мини-альбом Dieu Me Pardonne в 1965 году. Спустя три года она объединилась с музыкантом Патрисом Мулле в группу Catherine Ribeiro + 2Bis, которая позже была переименована в Catherine Ribeiro + Alpes. Исполнители прославились благодаря своей авангардной театральности и политической составляющей творчества.