Эд Ширан и Найл Хоран вместе исполнили Little Things и Lego House

Эд Ширан присоединился к Найлу Хорану на сцене, чтобы исполнить дуэтом Little Things и Lego House и заодно вернуть своих поклонников в начало 2010-х. Напомним, что Ширан написал Little Things для группы One Direction в 2012 году.
Ностальгический номер прозвучал во время совместного выступления музыкантов в Дублине. Романтические баллады были сыграны на акустических гитарах. И Little Things, и Lego House в свое время были большими хитами.
Концерт прошел в рамках тура Найла Хорана в поддержку его третьего альбома The Show (2023). Ширан также сейчас гастролирует по Европе.
В начале августа Эд Ширан выпустил мини-альбом songs I wrote that almost didn’t make it.