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Эд Ширан и Найл Хоран вместе исполнили Little Things и Lego House

Эд Ширан присоединился к Найлу Хорану на сцене, чтобы исполнить дуэтом Little Things и Lego House и заодно вернуть своих поклонников в начало 2010-х. Напомним, что Ширан написал Little Things для группы One Direction в 2012 году.

Источник: Звук

Эд Ширан присоединился к Найлу Хорану на сцене, чтобы исполнить дуэтом Little Things и Lego House и заодно вернуть своих поклонников в начало 2010-х. Напомним, что Ширан написал Little Things для группы One Direction в 2012 году.

Ностальгический номер прозвучал во время совместного выступления музыкантов в Дублине. Романтические баллады были сыграны на акустических гитарах. И Little Things, и Lego House в свое время были большими хитами.

Концерт прошел в рамках тура Найла Хорана в поддержку его третьего альбома The Show (2023). Ширан также сейчас гастролирует по Европе.

В начале августа Эд Ширан выпустил мини-альбом songs I wrote that almost didn’t make it.