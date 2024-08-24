Генконсульство: установлены личности россиян, погибших на Пхукете из-за оползня

По последним данным, погибли как минимум 13 человек, тела десятерых из них обнаружили 23 августа. На следующий день, 24-го, сотрудники экстренных служб нашли под руинами погибшую пару — они лежали в объятиях, сжимая в руках телефоны с фонариками — и тело пенсионерки, которая была прикована к постели и жила в комнате сдававшегося в аренду дома. Все жертвы оползня, кроме двух россиян и одной гражданки Таиланда, выходцы из Мьянмы. Тела переданы в морг для вскрытия.