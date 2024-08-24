Илона Маска могут выгнать из британской академии наук за посты об антимигрантских погромах

«Выступая или публикуя заявления в личном качестве, члены и иностранные члены должны по-прежнему стремиться поддерживать репутацию Общества и тех, кто в нем работает, и помнить, что сказанное или заявленное в личном качестве может по-прежнему влиять на Общество», — отметили авторы петиции об исключении Маска из организации.