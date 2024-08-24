Что происходит в «Ростове» и «Локомотиве» перед матчем шестого тура РПЛ

Напомним, за всю историю противостояния команды провели 71 личную встречу, из которых в 39 победа была за «Локомотивом», в 12 — за «Ростовом» и в 20 случаях — ничья. Но, если рассмотреть поближе последние десять встреч, то команды разделили успех поровну — по четыре победы у каждой, и ничьих — две. Кстати, за последние пять игр на поле у москвичей, то здесь опять паритет — по две победы и одна ничья. И большинство матчей порадовали болельщиков приятным глазу количеством голов.