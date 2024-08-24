Что происходит в «Ростове» и «Локомотиве» перед матчем шестого тура РПЛ

В воскресенье, 25 августа, ФК «Ростов» сыграет в шестом матче сезона 2024/2025 Российской премьер-лиги по футболу. В этот раз «желто-синие» выступят в качестве гостей в Москве на стадионе «РЖД Арена». Рассказываем, что произошло в каждом клубе перед матчем.
КАК «РОСТОВ» И «ЛОКОМОТИВ» НАЧАЛИ СЕЗОН 2024/2025.
Стоит вспомнить, что «красно-зеленые» завершили сезон 2023/2024 на четвертой строчке турнирной таблицы, после «Зенита», «Краснодара» и «Динамо». «Желто-синие» тем временем были на три позиции ниже, седьмыми. Такие результаты и для одной команды, и для другой хуже желаемых.
Зато начало нынешнего сезона москвичи отличаются с лучшей стороны. Сейчас они — на третьей строчке общекомандного рейтинга, тогда как «Ростов» — только на восьмой. В РПЛ «красно-зеленые» проиграли пока только «Динамо», и то смотрелись на поле достаточно убедительно. Так что за спиной у хозяев поля — четыре победы, в том числе над ЦСКА и лишь одно поражение.
У Ростова же дела ни шатко ни валко. В РПЛ побед и ничьих — поровну, по две, а еще разгромное поражение от «Зенита» со счетом 5:0. Но, надо сказать, что за последние два выхода на поле, включая и матч с «Химками» в рамках Кубка России, ростовчане забили по три гола.
ИСТОРИЯ ПРОТИВОСТОЯНИЙ «РОСТОВА» И «ЛОКОМОТИВА».
Напомним, за всю историю противостояния команды провели 71 личную встречу, из которых в 39 победа была за «Локомотивом», в 12 — за «Ростовом» и в 20 случаях — ничья. Но, если рассмотреть поближе последние десять встреч, то команды разделили успех поровну — по четыре победы у каждой, и ничьих — две. Кстати, за последние пять игр на поле у москвичей, то здесь опять паритет — по две победы и одна ничья. И большинство матчей порадовали болельщиков приятным глазу количеством голов.
ПРОГНОЗ НА МАТЧ «ЛОКОМОТИВ» — «РОСТОВ» 25 АВГУСТА 2024.
Несмотря на неровные результаты с начала сезона, ростовчане в последнее время берут количеством голов. Надеемся, что и в этот раз не постесняются. Ну, а москвичи просто уверенной походкой идут от тура к туру, почти без серьезных проблем.
На большой счет на табло букмекеры не рассчитывают, но и нулей не ожидают.
Напоминаем, начало матча — в 20.00.