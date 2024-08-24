LCI: Павел Дуров задержан во Франции

По данным TF1/LCI, французское следствие считает, что в стране осложняется борьба против против наркоторговли, отмывания денег, мошенничества и других правонарушений из-за отсутствия модерации в Telegram и из-за недостаточного сотрудничества мессенджера с властями. Отмечается, что господин Дуров знал, что он «персона нон грата» во Франции, поэтому мало путешествовал по Европе и избегал стран, где «Telegram находился под наблюдением». В последнее время он бывал «Эмиратах, странах бывшего СССР и в Южной Америке». «Сегодня вечером он совершил ошибку. Мы не знаем, почему… Был ли этот полет просто этапом? В любом случае, он под замком!», — сообщил TF1/LCI источник, близкий к расследованию.