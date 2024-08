У Роки и перемены: A$AP Rocky уходит в кино, Тейлор Свифт завершает тур

Под занавес мертвого сезона свой альбом выпустила одна из главных восходящих звезд 2024 года Сабрина Карпентер. Строго говоря, записывать в новички девушку, в дискографии которой это уже седьмой лонгплей, не совсем корректно. Как и Майли Сайрус, да и многие другие американские звезды, она вылетела из гнезда Disney, причем реализуя себя одновременно как актриса и певица. Но прежде известность Сабрины была весьма локальной. Всё изменилось после выпуска песни Espresso, которая набрала миллиард прослушиваний в Spotify всего за три месяца и возглавила чарт Billboard Global 200. Правда, скептики предполагали, что такой успех отчасти искусственный: Spotify подсовывал слушателям Espresso подозрительно настойчиво. Но следующий сингл Please Please Please практически повторил результат предшественника, и стало ясно, что прежним обитательницам поп-олимпа придется потесниться. Надолго ли? Время покажет. Полноформатная пластинка, в которую вошли Espresso и Please Please Please, пока не позволяет сделать сколь-нибудь надежный прогноз. Здесь много симпатичной, здорово спродюсированной развлекательной музыки (продюсировал ее Джек Антонофф, постоянный соратник Тейлор Свифт и Ланы Дель Рей), но за исключением нашумевших треков ничего действительно запоминающегося. А главное, самой Сабрине, кажется, не хватает яркой индивидуальности и харизмы. Впрочем, в современном шоу-бизнесе это уже явно не главное.