У Роки и перемены: A$AP Rocky уходит в кино, Тейлор Свифт завершает тур

Тейлор Свифт раскрывает секреты успеха своего тура, муж Рианны A$AP Rocky отправляется в Германию 1920-х, а исполнительница суперхита Espresso Сабрина Карпентер разбавляет крепкий напиток «водой». После небольшой паузы наш еженедельный обзор музыкальных новинок возвращается — и помогает выбрать, на какие релизы обратить внимание в последнее воскресенье этого лета.
Под занавес мертвого сезона свой альбом выпустила одна из главных восходящих звезд 2024 года Сабрина Карпентер. Строго говоря, записывать в новички девушку, в дискографии которой это уже седьмой лонгплей, не совсем корректно. Как и Майли Сайрус, да и многие другие американские звезды, она вылетела из гнезда Disney, причем реализуя себя одновременно как актриса и певица. Но прежде известность Сабрины была весьма локальной. Всё изменилось после выпуска песни Espresso, которая набрала миллиард прослушиваний в Spotify всего за три месяца и возглавила чарт Billboard Global 200. Правда, скептики предполагали, что такой успех отчасти искусственный: Spotify подсовывал слушателям Espresso подозрительно настойчиво. Но следующий сингл Please Please Please практически повторил результат предшественника, и стало ясно, что прежним обитательницам поп-олимпа придется потесниться. Надолго ли? Время покажет. Полноформатная пластинка, в которую вошли Espresso и Please Please Please, пока не позволяет сделать сколь-нибудь надежный прогноз. Здесь много симпатичной, здорово спродюсированной развлекательной музыки (продюсировал ее Джек Антонофф, постоянный соратник Тейлор Свифт и Ланы Дель Рей), но за исключением нашумевших треков ничего действительно запоминающегося. А главное, самой Сабрине, кажется, не хватает яркой индивидуальности и харизмы. Впрочем, в современном шоу-бизнесе это уже явно не главное.
Окончание европейской части своего сверхуспешного Eras Tour Тейлор Свифт решила отметить выпуском клипа на песню из новейшего на данный момент альбома The Tortured Poets Department. Ролик, впрочем, не претендует на высокохудожественность и представляет собой нарезку закулисных съемок и репетиций концертов. Тейлор отрабатывает хореографические номера, веселится со своим кордебалетом, готовится к выходу на сцену и так далее. Вероятно, об этом релизе не стоило бы и говорить отдельно, если бы не два обстоятельства. Первое — феноменальная популярность артистки: на сегодняшний день на планете нет более популярной и востребованной звезды, чем Свифт. Это автоматически делает всё, что она выпускает, предметом пристального внимания. И второе соображение. Сам ее тур стал сенсацией, вызвав настоящую «свифтманию». Билеты на многотысячные стадионы разлетались за считаные минуты, фанаты своими синхронными прыжками во время шоу устраивали землетрясения, авиакомпании вводили новые рейсы специально для поклонников, путешествующих за Тейлор. В таком контексте клип представляет интерес хотя бы потому, что немного раскрывает секреты популярности концертов Свифт. Они просты: оптимизм (сама песня про то, что разбитое сердце не должно мешать радоваться жизни), искренность и естественность. Вот и в ролике этого сполна.
Недавно снова ставший отцом A$AP Rocky, кажется, боится того момента, когда все начнут обсуждать его музыку, а не семейную жизнь с Рианной. Релиз долгожданного альбома Don’t Be Dumb рэпер перенес с конца августа на сентябрь. Но будто в качестве утешительного приза преподнес фанатам стильное черно-белое видео на первый сингл, тем самым продемонстрировав, что визуальная составляющая для него не менее важна, чем звуковая.
Ролик, снятый AWGE и Трибо Греве, явно отсылает к немецкому киноэкспрессионизму 1920-х годов. Особенно показательны последние кадры, где Роки стоит наверху небоскреба, как в «Метрополисе» Фрица Ланга. Но и до этого нас ожидают игры светотени, эффектные искажения геометрии пространства, совмещение нескольких кадров в одном и прочие фокусы авангарда.
Можно спорить, насколько это всё органично сочетается с самой песней, однако она тоже не так проста. Поначалу стандартный рэп (правда, с эффектным цепляющим битом), ближе к концу звучание обретает джазовый флер, за который отвечает триумфатор «Грэмми» Джон Батист, а голос Роки уступает место баюкающему вокалу Джессики Пратт.
Один из самых необычных релизов недели — концертный мини-альбом, записанный Сюзанной и фольклорным Toloka Ensemble. Помогали им муж, постоянный соавтор певицы Никита Каменский, и академический композитор Алексей Ретинский. Последний известен как протеже дирижера Теодора Курентзиса, неоднократно исполнявшего его авангардные опусы и сделавшего Ретинского резидентом петербургского Дома радио.
Что же может быть общего у столь разных творческих сил? Похоже, стремление по-новому взглянуть на русскую народную музыку. При этом нельзя сказать, что все пять треков созданы по одному и тому же принципу. В «Полями» вполне аутентичное пение ансамбля наслаивается на мрачную тягучую электронику, в Ukulele сольный вокал Сюзанны звучит под меланхоличную ритм-секцию, в «Ай-лю-лю» гитарные наигрыши в аккомпанементе и вовсе превращают чисто русский мелодический материал в американское кантри. Наконец, завершающий пластинку «Вселиственный» построен на подвижном бите чуть ли не в духе Radiohead или Massive Attack.
Всё это можно было бы счесть экстравагантными экспериментами, но важно, что артисты стирают с корневой национальной музыки лубочный налет и показывают ее нутряную энергетику, ритуальную природу.
Российские концертные организации, во время пандемии всерьез взявшиеся за трансляции своих вечеров и в большинстве своем выбравшие YouTube, теперь оказались перед необходимостью искать альтернативу. В итоге одни делают упор на собственные сайты, другие используют ВК, третьи же — мигрируют на RuTube. Так, буквально на днях на последнем из перечисленных сервисов появился целый каталог записей из зала «Зарядье». А это не только отдельные номера, но и полные выступления по два-три часа. Надо признать, за несколько лет сравнительно молодая столичная институция накопила впечатляющее количество музыкальных ценностей, так что если кто из меломанов не следил за релизами «Зарядья» на зарубежном видеоресурсе — самое время наверстать упущенное сейчас, уже на отечественном портале. Из всего свежеопубликованного рекомендуем обратить внимание прежде всего на образцовое исполнение (оно состоялось еще в 2019 году) юношеской оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования», известной публике куда хуже, чем, скажем, поздняя «Мессия». Ансамбль La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского играет на старинных музыкальных инструментах. Синьковский же выступает и в качестве контратенора, воплощая Разочарование. Остальные вокальные партии — Времени, Красоты и Наслаждения — достались Эндрю Гудвину, Анне Дэвис и нашей звезде Юлии Лежневой, блистающей в своих ариях виртуозностью и тонким чувством стиля.
Наш плейлист сегодня построен на неожиданных стилевых сочетаниях. А еще в нем много треков американских артистов, которые, как мы видим, продолжают размещать свое творчество на российских стримингах вопреки всем санкциям. Открывает подборку позитивная композиция из свежего альбома соул-звезды Эйвери Саншайн, продолжает — ранее не публиковавшаяся песня из юбилейного Deluxe-переиздания альбома 2004 года Bubblegum Марка Ланегана, записанная совместно с Беком. Далее — парадоксальное сочетание кантри и рэпа в исполнении Биг Чака. Сравните его со следующим номером — «Ай-лю-лю» Сюзанны, Toloka Ensemble и Алексея Ретинского, где кантри встречается уже с русским народным мелосом и вокалом. Ну и в завершение — позитивная среднетемповая баллада актера и музыканта Дэмиена Льюиса.
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