У Роки и перемены: A$AP Rocky уходит в кино, Тейлор Свифт завершает тур

Российские концертные организации, во время пандемии всерьез взявшиеся за трансляции своих вечеров и в большинстве своем выбравшие YouTube, теперь оказались перед необходимостью искать альтернативу. В итоге одни делают упор на собственные сайты, другие используют ВК, третьи же — мигрируют на RuTube. Так, буквально на днях на последнем из перечисленных сервисов появился целый каталог записей из зала «Зарядье». А это не только отдельные номера, но и полные выступления по два-три часа. Надо признать, за несколько лет сравнительно молодая столичная институция накопила впечатляющее количество музыкальных ценностей, так что если кто из меломанов не следил за релизами «Зарядья» на зарубежном видеоресурсе — самое время наверстать упущенное сейчас, уже на отечественном портале. Из всего свежеопубликованного рекомендуем обратить внимание прежде всего на образцовое исполнение (оно состоялось еще в 2019 году) юношеской оратории Генделя «Триумф Времени и Разочарования», известной публике куда хуже, чем, скажем, поздняя «Мессия». Ансамбль La Voce Strumentale под управлением Дмитрия Синьковского играет на старинных музыкальных инструментах. Синьковский же выступает и в качестве контратенора, воплощая Разочарование. Остальные вокальные партии — Времени, Красоты и Наслаждения — достались Эндрю Гудвину, Анне Дэвис и нашей звезде Юлии Лежневой, блистающей в своих ариях виртуозностью и тонким чувством стиля.