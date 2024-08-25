В мире духов тоже любят водочку: шаманские методы борьбы с хаосом

В прологе «Духи сами ведут» рассказывается о том, как в 1990-е Шаповалов с коллегами плутал по улочкам частного сектора Кызыла в поисках шаманского центра «Дунгур» и уже совсем было заблудился, когда из какой-то калитки вдруг «вышел шаман в полном облачении — ярко-красном халате со свисающими с плеч разноцветными жгутами-змеями и большими поддужными колокольчиками» (фотографий самых эффектных шаманских облачений в книге предостаточно). Шаман указал путникам дорогу, а Шаповалову отдельно подтвердил, что он пришел по адресу: «Тебе вот точно надо… я вижу… тебя духи к шаманизму ведут». Поначалу воспринявший это пророчество как «обычное коммерческое разводилово», впоследствии Шаповалов неоднократно убеждался, что это было неспроста («странным образом жизнь всегда сталкивала меня с шаманизмом или его проявлениями»), и свою нынешнюю книгу он анонсирует как «своеобразный ответ шаманским духам в подтверждение того, что я их услышал».