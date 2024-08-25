Владимир Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера

Президент России Владимир Путин поздравил работников угольной промышленности с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовал сайт Кремля.
Путин отметил, что этот праздник по-особому уважаем в регионах, где эта отрасль одна из ключевых в экономике — угольные бассейны от Дальнего Востока и Арктики до Сибири и Юга России.
«Конечно, мы чествуем сегодня всех, кто выбрал для себя профессию проходчиков, горнорабочих, машинистов электровозов и подъёмников, маркшейдеров, горноспасателей, мастеров-взрывников, горных инженеров, представителей других шахтёрских специальностей, всех, кто посвятил себя исключительно важному делу, требующему выдержки, стойкости и готовности в любую минуту прийти на помощь товарищу. Мы помним и великие заслуги шахтёров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли», — отметил президент.
Отдельно глава государства обратился к семья шахтеров.
«Только с вашей поддержкой можно заниматься этим тяжёлым трудом, который нередко связан с риском», — добавил Путин.
Он подчеркнул, что уголь останется нужным всегда, а угольная отрасль по-прежнему имеет большие перспективы развития.