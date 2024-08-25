Владимир Путин поздравил работников угольной промышленности с Днем шахтера

«Конечно, мы чествуем сегодня всех, кто выбрал для себя профессию проходчиков, горнорабочих, машинистов электровозов и подъёмников, маркшейдеров, горноспасателей, мастеров-взрывников, горных инженеров, представителей других шахтёрских специальностей, всех, кто посвятил себя исключительно важному делу, требующему выдержки, стойкости и готовности в любую минуту прийти на помощь товарищу. Мы помним и великие заслуги шахтёров-первопроходцев Донбасса и будем делать всё возможное, чтобы здесь возрождалась угледобыча, металлургия, другие отрасли», — отметил президент.