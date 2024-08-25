Александр Тарханов: «Во втором тайме ЦСКА своих соперников просто смял»

Корреспондент «РГ» был на матче ЦСКА с «Акроном» и может констатировать: после первого тайма, когда табло высвечивало счет 0:0, некоторые армейские болельщики, тоскливо вздыхая, вспоминали прежнюю встречу их любимой команды с «Локомотивом» и ее итоговый результат 0:1. О том, как москвичам удалось «перевернуть» матч с тольяттинцами, размышляет один из лучших бомбардиров в истории ЦСКА и ее бывший наставник Александр Тарханов.
Александр Тарханов: Большое преимущество у ЦСКА было и в первом тайме — просто в первые 45 минут он не сумел забить. Но вспомните: у москвичей был и выход один на один, и попадание в штангу… Они оказывали большое давление, и тольяттинцам оставалось только отбиваться.
На итоговые 4:0 армейцы разве наиграли?
Александр Тарханов: Повторюсь: они могли забить и в первом тайме. А во втором реализовали многое из того, что создали, а помимо этого не использовали еще несколько верных моментов. Ну, а в конце матча один из тольяттинцев сыграл рукой в своей штрафной площади — стопроцентный пенальти. Не будем спорить: преимущество ЦСКА было очень большим, и во втором тайме он своих соперников просто смял.
Когда армейцы раз за разом не забивали в первом тайме, в память пришел их матч с «Локомотивом»…
Александр Тарханов: Действительно — в игре с железнодорожниками они также имели преимущество и создавали хорошие моменты, но не забили. Но на этот раз во втором тайме у них все получилось.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости
В защите «Акрона» были столь же статные ребята, что и у «Локомотива». Почему сдержать армейцев они все-таки не сумели?
Александр Тарханов: Ну тут двух мнений быть не может: игроки обороны железнодорожников все-таки более мастеровитые, чем ребята из «Акрона». Конечно, дело тут не в росте и не в других физических данных, а в том, как футболисты «читают» игру, как разгадывают ходы соперников.
Как вам игра ЦСКА в целом? На старте сезона команда уже успела растерять немало очков…
Александр Тарханов: Армейцы и с «Локомотивом», и с другими соперниками играли хорошо. В каждой встрече они создавали голевые моменты. Но каких-то больших отличий в игре команд действующего наставника ЦСКА Марко Николича и бывшего главного тренера Владимира Федотова я все-таки не замечаю. Как вы помните, и при прежнем наставнике армейцы создавали немало хороших моментов — к сожалению, при этом была настоящая беда с их реализацией.
Ваш тренерский взгляд — что игрокам ЦСКА следует поменять в своей игре, чтобы бороться за трофеи?
Александр Тарханов: Только совершенствовать то, что они умеют! Сказать, что им обязательно что-то надо менять, я просто не могу. Игра у ЦСКА поставлена, ее надо только постоянно отлаживать и при этом не забывать реализовывать голевые моменты.
Игорь Акинфеев занимает ворота родной команды уже более 20 лет. Как считаете: еще 20 он «потянет»?
Александр Тарханов: Двадцать, конечно, нет, но еще пару — вполне. Вспомните, до скольки лет играл Лев Яшин! До 42!!!
По вашему, это равнозначные фигуры?
Александр Тарханов: Каждый из них — герой своего времени. Единственное, чего вряд ли уже получит Игорь Акинфеев — звания лучшего футболиста Европы, как Лев Иванович Яшин, или лучшего голкипера мира, как тот же Ринат Дасаев. Но давайте не будем забывать, что Акинфеев выиграл Кубок УЕФА — такого трофея на счету его великих предшественников нет.
По-вашему, что ждет ЦСКА впереди?
Александр Тарханов: Думаю, команда Марко Николича обязательно будет бороться за медали.
А вообще Николич для ЦСКА — фигура серьезная?
Александр Тарханов: Ну он и в «Локомотиве» работал хорошо. Загадывать я не люблю, поэтому давайте пожелаем ему и всему ЦСКА успеха!