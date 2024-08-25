Александр Тарханов: «Во втором тайме ЦСКА своих соперников просто смял»

Александр Тарханов: Повторюсь: они могли забить и в первом тайме. А во втором реализовали многое из того, что создали, а помимо этого не использовали еще несколько верных моментов. Ну, а в конце матча один из тольяттинцев сыграл рукой в своей штрафной площади — стопроцентный пенальти. Не будем спорить: преимущество ЦСКА было очень большим, и во втором тайме он своих соперников просто смял.