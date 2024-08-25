Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дожди и понижение температуры: какая погода будет в Приморье на неделе

ВЛАДИВОСТОК, 25 августа, ФедералПресс. В начале следующей недели ожидается переменчивая погода. Вновь ожидаются дожди и похолодание.

Сейчас в Ричмонде: +17° 0 м/с 82% 763 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

«Время от времени во многих районах, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, будут идти дожди», — передает Примгидромет.

Минимальная температура воздуха будет в пределах +12…+20 градусов, максимальная до +29 градусов.

Во Владивостоке в понедельник и вторник будет преимущественно облачно, обойдется без существенных осадков, возможна морось. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +18…+20 градусов, днем воздух прогреется до +21…+25 градусов.

В среду, 28 августа, возможен небольшой дождь. Днем прояснится, станет теплее на 2−3 градуса.

Напомним, во Владивостоке в первую неделю сентября введено свободное посещение для школьников.

Фото: ФедералПресс/ Анастасия Полетаева.