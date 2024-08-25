Дожди и понижение температуры: какая погода будет в Приморье на неделе

«Время от времени во многих районах, то ослабевая и прекращаясь, то возобновляясь и усиливаясь, будут идти дожди», — передает Примгидромет.
Минимальная температура воздуха будет в пределах +12…+20 градусов, максимальная до +29 градусов.
Во Владивостоке в понедельник и вторник будет преимущественно облачно, обойдется без существенных осадков, возможна морось. Ночная температура воздуха будет держаться в пределах +18…+20 градусов, днем воздух прогреется до +21…+25 градусов.
В среду, 28 августа, возможен небольшой дождь. Днем прояснится, станет теплее на 2−3 градуса.
Напомним, во Владивостоке в первую неделю сентября введено свободное посещение для школьников.
Фото: ФедералПресс/ Анастасия Полетаева.