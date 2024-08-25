Юрист рассказал, какие шаги может предпринять Россия для защиты прав Дурова

В субботу вечером французские СМИ сообщили, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Ле-Бурже. Это произошло при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. По их данным, правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
«Россия может предпринять дипломатические шаги для защиты прав своего гражданина, например, обеспечить консульскую поддержку или попытаться договориться о более мягких условиях содержания под стражей. Это же могут сделать и ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты, подданным которых, по информации СМИ, также является Дуров — ред.)», — считает Русяев.
Несмотря на это, отмечает юрист, возможности России повлиять на ситуацию ограничены, так как Дуров — гражданин Франции и задержан на ее территории. При этом Франция как суверенное государство имеет право судить своих граждан за преступления, совершенные как на ее территории, так и за ее пределами, уточняет эксперт.
По данным французских СМИ, в воскресенье основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По информации французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.