Основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту Парижа

По данным источников TF-1, ранее Национальное управление судебной полиции Франции на основании предварительного расследования выписало ордер на арест бизнесмена, он вступил в силу, когда Дуров оказался на территории страны. BFMTV утверждает, что он не посещал Францию с момента выдачи ордера, цель его прибытия в парижский аэропорт «на данном этапе кажется загадкой». При этом Readovka пишет, что бизнесмен бывал в стране «после объявления персоной нон-грата», в последний раз — в 2023 году. Когда конкретно был выдан ордер, неизвестно.