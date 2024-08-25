Илон Маск высказался об аресте Павла Дурова во Франции

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) высказался по поводу ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова.
«Вот вам реклама Первой поправки (к Конституции США — прим. ред.). Она очень убедительна», — цитирует пост бизнесмена РИА Новости.
Также Маск шутливо заметил, что к 2030 году в Европе смогут казнить за лайки к мемам.
Напомним, о задержании Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно накануне вечером. По данным СМИ, основатель Telegram помещен под арест и ожидает заседания суда.
Французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями, «делает Дурова причастным к ряду преступлений».
Как гражданину Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.
В МИД РФ уже заявили, что предпринимают необходимые действия по прояснению ситуации вокруг основателя Telegram. При этом его представители в российское посольство пока не обращались.