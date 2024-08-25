Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск высказался об аресте Павла Дурова во Франции

Источник: Российская газета

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) высказался по поводу ареста во Франции основателя Telegram Павла Дурова.

«Вот вам реклама Первой поправки (к Конституции США — прим. ред.). Она очень убедительна», — цитирует пост бизнесмена РИА Новости.

Также Маск шутливо заметил, что к 2030 году в Европе смогут казнить за лайки к мемам.

Напомним, о задержании Дурова в парижском аэропорту Ле-Бурже стало известно накануне вечером. По данным СМИ, основатель Telegram помещен под арест и ожидает заседания суда.

Французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями, «делает Дурова причастным к ряду преступлений».

Как гражданину Франции Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

В МИД РФ уже заявили, что предпринимают необходимые действия по прояснению ситуации вокруг основателя Telegram. При этом его представители в российское посольство пока не обращались.