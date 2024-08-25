Маск предрек «казни в Европе за лайки» после задержания Дурова

Дурова задержали в парижском аэропорту в субботу, когда он прилетел из Азербайджана. Собеседники LCI пояснили, что бизнесмена подозревают в пособничестве терроризму, педофилии, наркоторговле, отмыванию денег и других преступлениях, связанных с тем, что мессенджер отказывался сотрудничать с силовиками, а также внедрил обмен криптовалютой и обеспечивал анонимное общение.