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Жириновский еще в 2018 году звал Павла Дурова обратно в Россию

Источник: Российская газета

Экс-лидер ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад обратился к основателю Telegram Павлу Дурову с призывом вернуться в Россию. Внимание на это обратил депутат Госдумы Владимир Сипягин, который разместил соответствующее видео в своем Telegram-канале.

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», — сказал Жириновский, поздравляя Дурова с днем рождения.

В этом же поздравлении политик назвал Дурова практически «русским Цукербергом».

Напомним, умер Жириновский 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.

В субботу вечером французские СМИ сообщили о задержании основателя Telegram в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл вместе со спутницей и телохранителем из Азербайджана.

В прессе утверждается, что правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.

Сейчас он находится под стражей. В воскресенье должен состояться суд, на котором, как ожидается, Дурову будут предъявлены обвинения.

Посольство РФ во Франции между тем пытается прояснить ситуацию вокруг создателя мессенджера. При этом его представители за помощью к дипломатам пока не обращались.