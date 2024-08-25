Жириновский еще в 2018 году звал Павла Дурова обратно в Россию

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», — сказал Жириновский, поздравляя Дурова с днем рождения.
В этом же поздравлении политик назвал Дурова практически «русским Цукербергом».
Напомним, умер Жириновский 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет.
В субботу вечером французские СМИ сообщили о задержании основателя Telegram в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прибыл вместе со спутницей и телохранителем из Азербайджана.
В прессе утверждается, что правосудие Франции считает Дурова причастным к преступлениям по нескольким причинам, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.
Сейчас он находится под стражей. В воскресенье должен состояться суд, на котором, как ожидается, Дурову будут предъявлены обвинения.
Посольство РФ во Франции между тем пытается прояснить ситуацию вокруг создателя мессенджера. При этом его представители за помощью к дипломатам пока не обращались.