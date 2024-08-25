Концерт Дениса Мацуева и выступление Полины Гагариной: афиша Иркутска на сентябрь 2024

Еще одна звезда открытия фестиваля — Хибла Герзмава, о которой говорят «сопрано номер один в России». Всего же со 2 по 18 сентября в программе «Звезд на Байкале» 25 концертных программ — камерных, театральных, сольных, с оркестром, с участием хора. Ловите лишний билетик. В свободной продаже их осталось немного, но найти можно и попасть на выступление на одной из трех площадок — музыкальный театр, филармония или органный зал.