Концерт Дениса Мацуева и выступление Полины Гагариной: афиша Иркутска на сентябрь 2024

Традиционно первый месяц осени в Иркутске богат на концерты и спектакли с приездом столичных знаменитостей. Вот и на этот раз в нашем городе ожидается целая плеяда звезд музыки и театра. Кто, когда и где выступит — для вас наша афиша Иркутска на сентябрь 2024.
Денис Мацуев собирает друзей.
Вечером 2 сентября поклонники классической музыки в нашем городе соберутся в театре имени Н. М. Загурского — здесь откроется международный фестиваль «Звезды на Байкале». В зале традиционно будут многие известные иркутяне, официальные лица, поклонники таланта Дениса Мацуева. Пианист с мировым именем выступит вместе с Государственным академическим симфоническим оркестром Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского.
Еще одна звезда открытия фестиваля — Хибла Герзмава, о которой говорят «сопрано номер один в России». Всего же со 2 по 18 сентября в программе «Звезд на Байкале» 25 концертных программ — камерных, театральных, сольных, с оркестром, с участием хора. Ловите лишний билетик. В свободной продаже их осталось немного, но найти можно и попасть на выступление на одной из трех площадок — музыкальный театр, филармония или органный зал.
Стоимость билетов — от 800 рублей.
Костолевский и воспоминания о первой любви.
Главный кинодекабрист страны Игорь Костолевский выступит в Иркутске. Герой фильма «Звезда пленительного счастья» приедет к нам в рамках «Звезд на Байкале». 14 сентября он выйдет на сцену Иркутского музыкального в спектакле-концерте «Когда пришла к тебе любовь» вместе с камерным ансамблем «Солисты Москвы» Юрия Башмета. По задумке авторов, актерское прочтение текста и виртуозное музыкальное решение заставят каждого человека в зале вспомнить о своей первой любви.
За воспоминание придется отдать не меньше 5000 рублей за один билет.
Мы для денег или они для нас.
Кроме этого, в афишу Иркутска на сентябрь 2024 включена премьера спектакля «Деньги для Марии» по одноименному произведению Валентина Распутина. Показ состоится в драмтеатре 5 сентября в 18.30.
— Повесть ставит перед выбором: мы для денег или деньги для нас? Вопрос актуален и в наши дни, — делится мыслями режиссер постановки Станислав Мальцев. По сюжету, у Марии, работающей в деревенском магазине, обнаруживается недостача на огромную для ее семьи сумму. Как возместить деньги, чтобы избежать тюрьмы? Зрителей ждут перипетии на сцене, оформленной как перрон вокзала — символ некой перевалочной станции между настоящим и будущим.
Цена билетов начинается от 100 рублей. На премьеру места остались только на галерке, следующие показы состоятся 7 и 15 сентября.
Чудесные превращения от «Тирлямов».
Братский театр кукол «Тирлямы» едет в Иркутск на гастроли. Маленьким горожанам и их родителям 28 сентября гости покажут спектакль «Лягушка-путешественница». На следующий день будет «Оранжевый ежик» — постановка, где старые вещи на глазах у зрителей превращаются в необычных сказочных героев.
Стоимость билетов — от 250 рублей. Продажа уже открыта.
Максим Аверин наедине со зрителем.
«Моноспектакль, который сочинялся, чтобы будоражить сердца зрителей», — так характеризует постановку «Научите меня жить» известный актер Максим Аверин. Увидеть ее можно в Иркутске 30 сентября в музыкальном театре, Аверин один выйдет на сцену и будет два часа удерживать внимание публики. Многочисленные выступления в других городах показали, что ему это отлично удается. Зрители на ура принимают спектакль, где соединены концертные номера, поэзия, проза, песни.
Приобрести билет можно минимум за 1500 рублей.
Джазовые сказки.
Чем похожи Миссисипи и Ангара? Всегда ли в сказках побеждает добро? Ответы на эти вопросы зрителям предлагают поискать участники и организаторы концертов джазового оркестра Иркутской областной филармонии «Осенний джаз в Тальцах». Третий год подряд они пройдут в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 7 и 8 сентября. Темой в этот раз выбрана сказка.
— На концерте мы попробуем объединить две, на первый взгляд, далекие культуры. Все вместе будем слушать и набираться мудрости из сюжетов традиционных сказок, которые рассказывали на родине джаза в Новом Орлеане, — отмечают организаторы.
Билеты можно приобрести за 550 рублей.
«Пришел Багач — кидай рогач»: урожай собрали, отдыхаем.
Разбавить музыкально-театральную картину поможет международный белорусский фестиваль «Багач», который пройдет в «Тальцах» 14 числа. С 11.00 до 17.00 одновременно будут работать несколько площадок и интерактивных зон с песнями, мастер-классами, декоративным творчеством и кулинарными изысками. Главное, чтобы повезло с погодой. Утром увидите солнце — выезжайте на фестиваль пораньше. Хотя сейчас в музее очень обширная парковка и места хватит, ну, а пробки на тракте в выходные никто не отменял.
Входной билет в музей для взрослых стоит 300 рублей, для детей, пенсионеров и ветеранов есть льготы.
Врач и певец в одном лице.
На вечер эстрадной песни в концертный зал филармонии Сергей Панов, иркутский врач, лауреат всероссийских и международных конкурсов, приглашает 27 сентября в 18.30. В его активе восемь альбомов, выступления на сценах иркутских театров. Исполнитель назвал свой бенефис «Юбилейный концерт. Мне 7:0», так что у собравшихся будет возможность поздравить именинника с круглой датой.
Билеты в продаже от 300 рублей.
Шоу Полины Гагариной «Навсегда».
Свое новое шоу «Навсегда» поп-исполнительница Полина Гагарина представит иркутянам 28 сентября в 19.00 в ледовом дворце «Айсберг». Публика услышит как известные хиты, так и песни из свежего альбома. Зрителям обещают, что на два часа они не только попадут в музыкальный мир, но и смогут проникнут в закулисье артиста.
Самый дешевый билет на концерт стоит 1700 рублей.
Афиша Иркутска на сентябрь 2024 разнообразная — выбирайте, что больше по душе!