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Приметы на день Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа 2024 года

В воскресенье, 25 августа, отмечается народный праздник Фотя-поветенный.

В воскресенье, 25 августа, отмечается народный праздник Фотя-поветенный. В церковном календаре эта дата — день памяти мучеников Аникиты и его племянника Фотия.

Что можно делать 25 августа:

  • было принято наводить порядок в помещении, где хранится оборудование для уборки полей (если этого не сделать, что нечистые силы могут разозлиться), кроме того убираться в кладовых;
  • дети собирали в это день облепиху, из которой варили компоты и варенье, пекли пироги;

Что нельзя делать 25 августа:

  • проводить сватовство;
  • ссориться;
  • смеяться лежа в постели перед сном. Бытовало мнение, что человека будет мучить бесонница;
  • подниматься на чердак дома;

Народные приметы:

  • дождь идет — «бабье» лето коротким будет;
  • кошка тщательно умывается — к солнечной погоде;
  • лягушки громко квакают перед дождем.