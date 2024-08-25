Приметы на день Фотия и Аникиты: что нельзя делать 25 августа 2024 года

В воскресенье, 25 августа, отмечается народный праздник Фотя-поветенный. В церковном календаре эта дата — день памяти мучеников Аникиты и его племянника Фотия.
Что можно делать 25 августа:
- было принято наводить порядок в помещении, где хранится оборудование для уборки полей (если этого не сделать, что нечистые силы могут разозлиться), кроме того убираться в кладовых;
- дети собирали в это день облепиху, из которой варили компоты и варенье, пекли пироги;
Что нельзя делать 25 августа:
- проводить сватовство;
- ссориться;
- смеяться лежа в постели перед сном. Бытовало мнение, что человека будет мучить бесонница;
- подниматься на чердак дома;
Народные приметы:
- дождь идет — «бабье» лето коротким будет;
- кошка тщательно умывается — к солнечной погоде;
- лягушки громко квакают перед дождем.