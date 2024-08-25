Губернатор Иркутской области посетил поселок Магистральный

Утром 24 августа Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области, выехал в Казачинско-Ленский район. Цель выезда — рабочая проверка. Первым делом посетил глава региона районную больницу в рабочем поселке Магистральный. Во время встречи обсудили улучшение материально-технической базы. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Приангарья.
— Важно понимать, как Казачинско-Ленский район будет развиваться ближайшие пять лет, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Здесь есть возможности для участия в новых национальных проектах, которые по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина запустят в стране с 2025 года. Здесь работают представители одной из крупнейших компаний страны и нужно дальше выстраивать взаимодействие. Казачинско-Ленский район необходимо развивать с учетом мнений и пожеланий его жителей.
Так, в поселке Магистральный проверили благоустройства пешеходной зоны, которая находится по улице Корчагинской. Игорь Кобзев обозначил подрядчику замечания к качеству строительства, устранить которые поручено до 15 сентября.
Кроме этого, Игорь Кобзев встретился с участниками волонтерского центра помощи бойцам специальной военной операции. Активисты плетут маскировочные сети, мастерят блиндажные свечи, перевязочный материал для госпиталей. Еще одним пунктом посещения в Магистральном стало модульное отделение почтовой связи. Оно было построено в 2024 году. Вскоре оно будет готово к запуску.