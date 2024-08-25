Губернатор Иркутской области посетил поселок Магистральный

— Важно понимать, как Казачинско-Ленский район будет развиваться ближайшие пять лет, — подчеркнул Игорь Кобзев. — Здесь есть возможности для участия в новых национальных проектах, которые по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина запустят в стране с 2025 года. Здесь работают представители одной из крупнейших компаний страны и нужно дальше выстраивать взаимодействие. Казачинско-Ленский район необходимо развивать с учетом мнений и пожеланий его жителей.