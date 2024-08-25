Ливни и прохлада придут в Хабаровский край 26 августа

Осень постепенно приходит в Хабаровский край. В понедельник, 26 августа, опасных метеоявлений синоптики не обещают, в регионе будет прохладно, иногда пройдут ливни и дожди. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
В краевой столице местами пройдет кратковременный дождь и ливень, ночью 12−17 градусов, днем — 18−23. Ветер южных направлений от пяти до 10 метров в секунду.
На юге местами кратковременные дожди и ливни. Ночью 13−18 градусов, днем — 20−25. Ветер южных направлений от пяти до 10 метров в секунду.
В центральной части Хабаровского края ночью местами пройдет кратковременный дождь, местами — ливень. Температура 10−16 градусов ночью и 18−25 днем. Ветер юго-восточный от четырех до 12 метров в секунду.
На севере без существенных осадков. Ночью от семи до 13 градусов, днем — от 17 до 25. Ветер юго-восточный от четырех до 11 метров в секунду.