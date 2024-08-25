Врач Людмила Соколова рассказала, как сохранить здоровье лёгких

Для того, чтобы защитить свои дыхательные органы от опасных заболеваний, в том числе и от рака, в первую очередь стоит соблюдать общие рекомендации по сохранению здоровья: режим питания, отказ от вредных привычек, а также регулярные консультации со врачами.
Как отмечает Людмила Соколова, заведующая дневным стационаром клиники ЮУГМУ, самое важное — это сбалансированное питание, в котором должны быть представлены овощи, фрукты, достаточное количество клетчатки. Кроме того, медик советует отказаться от избыточного потребления жиров, соли и алкоголя.
Вместе с тем, важно поддерживать здоровый образ жизни. Отказаться от курения, других вредных привычек. Своевременно лечите все заболевания, чтобы избежать их перехода в хронические.
Жителям же районов, которые находятся в зоне неблагоприятной экологической обстановки следует каждый год проходить флюорографию и консультироваться с терапевтом. Курильщикам старше 55 лет и гражданам, работающим во вредных условиях труда, стоит регулярно проходить онкоскрининг.
Также медик отмечает необходимость ежегодного прохождения диспансеризации и профилактических осмотров. Кроме того, при любом подозрении на развитие болезни органов дыхания нужно обратиться к специалисту.