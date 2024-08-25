Врач Людмила Соколова рассказала, как сохранить здоровье лёгких

Для того, чтобы защитить свои дыхательные органы от опасных заболеваний, в том числе и от рака, в первую очередь стоит соблюдать общие рекомендации по сохранению здоровья: режим питания, отказ от вредных привычек, а также регулярные консультации со врачами.