Советских подпольщиков в коллаборационистском легионе «Идель-Урал» казнили 80 лет назад

В начале 1943-го немцы сумели окружить в треугольнике Витебск — Сураж — Городок около 6 тыс. партизан. Их положение было тяжелым, и прибытие подкреплений должно было окончательно сломить сопротивление. Однако почти сразу к партизанам пришли татарские переговорщики и рассказали о своем заговоре и подполье. Партизаны, опасаясь провокации, поставили условие: они готовы принять легионеров, но только если те сами устроят восстание и уничтожат немецкие штабы, а не просто сбегут «по-тихому». Заговорщики «Идель-Урал» согласились, и в результате более 500 человек в полном снаряжении перешли в партизанский отряд и помогли ему вырваться из окружения.