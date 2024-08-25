Поставки угля на север Иркутской области отстают от плана

Посуточный график поставки топливно-энергетических ресурсов на север Иркутской области разрабатывают в регионе. К слову, контролировать его исполнение будут в правительстве Приангарья и региональной прокуратуре. К такому заключению пришли во время совещания по вопросам обеспечения углем районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов (Северный завоз). Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве Иркутской области.
— Доставка идет с угольного разреза в Красноярском крае по железной дороге до порта на реке Лене и далее по водным путям в Бодайбинский и Мамско-Чуйский районы. Однако наблюдается отставание от плановых объемов поставки, — рассказывают в правительстве.
Кстати, в Иркутскую область должны будут завезти более 80 тыс тонн топливно-энергетических ресурсов. Среди них свыше 72 тыс тонн угля и около 8 тыс тонн нефтепродуктов. К слову, в уже отгружено более 43 тыс тонн.