Образ Казанской Божией Матери доставят в Иркутск 1 сентября

Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан рассказал, что икону доставят в Богоявленский собор. Кроме этого, туда же перевезут мощи святителя Иннокентия, Первого епископа Иркутского, которые находятся в Знаменском монастыре. А уже 1 сентября Крестный ход начнется от собора Богоявления Господня до площади графа Сперанского. Там состоится общегородская Божественная литургия и будет отслужен молебен о даровании победы.