Исторический московский Образ Казанской Божией Матери доставят в Иркутск 1 сентября. Икона прибудет в столицу Приангарья в рамках Всероссийского молебна о Победе. В первый день осени в областном центре состоится Крестный ход, после которого святыню отправят в Ангарск. Дальнейший ее путь — Хабаровск. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.
— Всероссийский молебен о Победе проходит по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Всероссийский Крестный ход со святыней стартовал 6 мая от стен Московского Кремля и завершится 4 ноября — в день чествования Казанской иконы Пресвятой Богородицы, — рассказывают власти области.
Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан рассказал, что икону доставят в Богоявленский собор. Кроме этого, туда же перевезут мощи святителя Иннокентия, Первого епископа Иркутского, которые находятся в Знаменском монастыре. А уже 1 сентября Крестный ход начнется от собора Богоявления Господня до площади графа Сперанского. Там состоится общегородская Божественная литургия и будет отслужен молебен о даровании победы.
В конце пути икона должна будет вернуться в Москву. А до этого ей предстоит побывать в 23 городах России. За это время в каждом городе перед иконой пройдут молебны о даровании победы.