В Самаре больше сотни домов на сутки останутся без холодной воды

Устранять утечку на вводной водопроводной линии на улице Челюскинцев сотрудники «РКС-Самара» будут 27 августа 2024 года. С 10 часов до 14:30 холодную воду отключат в домах № 10, 11, 12, 13, 14 на улице Челюскинцев и в доме № 5 на проспекте Ленина.
Замена задвижки будет проводиться 28 августа на улице Ново-Садовой. Подачу ХВС ограничат с 10 до 17 часов для жителей домов № 210, 210/1, 206, 206а, 206б, 220 на улице Ново-Садовой.
В этот же день, 28 августа, коммунальщики сделают врезку вновь построенного водовода и заменят 4 задвижки на улице Чернореченской. Холодная вода будет отключена с 10 часов 28 августа до 10 часов 29 августа:
на улице Владимирской, 7,
на улице Чернореченской, 16, 16а,
на улице Коммунистической, 15,
на улице Чернореченской, 41, 47, 49, 51, 53, 57,
на улице Владимирской, 40−46,
на проспекте Карла Маркса, 8−20 (кроме дома № 14).