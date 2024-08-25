В Самаре больше сотни домов на сутки останутся без холодной воды

Устранять утечку на вводной водопроводной линии на улице Челюскинцев сотрудники «РКС-Самара» будут 27 августа 2024 года. С 10 часов до 14:30 холодную воду отключат в домах № 10, 11, 12, 13, 14 на улице Челюскинцев и в доме № 5 на проспекте Ленина.