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В Нижнем Новгороде сняли ограничение движения авто на улице Орбели

Об этом рассказали в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Источник: РИА "Новости"

В Нижнем Новгороде досрочно сняли ограничение движения автомобилей на улице Орбели. Речь идет об участке на пересечении с трамвайными путями.

Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Ремонт путей планировали провести до 26 августа включительно. Однако подрядчик успел завершить работы раньше срока.

«Благодаря этому движение транспорта удалось восстановить раньше», — уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что частичное открытие старого Борского моста перенесли на декабрь.