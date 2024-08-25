В Нижнем Новгороде сняли ограничение движения авто на улице Орбели

В Нижнем Новгороде досрочно сняли ограничение движения автомобилей на улице Орбели. Речь идет об участке на пересечении с трамвайными путями.
Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. Ремонт путей планировали провести до 26 августа включительно. Однако подрядчик успел завершить работы раньше срока.
«Благодаря этому движение транспорта удалось восстановить раньше», — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что частичное открытие старого Борского моста перенесли на декабрь.