Южноуральский парламентарий рассказала, какие изменения ждут школы с 1 сентября

Поменяется и учебный процесс. В этом году в школы возвращаются занятия по труду. Как отмечает Лантратова, процесс будет дифференцирован. Так, школьники из сельскохозяйственных регионов будут изучать растениеводство и животноводство. Для детей из индустриальных субъектов предусмотрены занятия по автоматизированные системы.