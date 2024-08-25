Южноуральский парламентарий рассказала, какие изменения ждут школы с 1 сентября

Он станет важной вехой в развитии отечественного среднего образования. С 1 сентября в силу вступает ряд важных изменений, который коснётся всех школ страны.
О том, что это за новации в эфире радио «Россия» рассказала Яна Лантратова, депутат Государственной Думы России от Челябинской области и первый заместитель председателя комитета по просвещению.
Для начала отметим, что с 1 сентября школьникам будет запрещено пользоваться смартфонами на уроках. Исключение будет сделано только для ситуаций, прямо угрожающих жизни и здоровью учащегося.
Также, сами школы теперь смогут устанавливать правила поведения внутри организаций, требования к дисциплине. В свою очередь, учителя получат возможность делать запросы в администрацию школ о применении к ученикам мер дисциплинарного взыскания.
Руководство образовательных учреждений будет обязано реагировать на такие вопросы и отвечать на запросы педагогов.
Поменяется и учебный процесс. В этом году в школы возвращаются занятия по труду. Как отмечает Лантратова, процесс будет дифференцирован. Так, школьники из сельскохозяйственных регионов будут изучать растениеводство и животноводство. Для детей из индустриальных субъектов предусмотрены занятия по автоматизированные системы.
В курс также включены занятия по 3D-моделированию, компьютерной графике, черчению, обработке пищи. Кроме того, школьников будут обучать навыкам управления беспилотными летательными аппаратами.
А в рамках «Разговоров о важном» появится курс семьеведения. Пока что он предусмотрен только для учащихся 10−11 классов. Подразумевается, что в ходе диалога детей и учителя первым будут прививаться семейные ценности.
«Там будет о ценностях и традициях семьи, об отношениях в семье, как преодолеть кризис семейных конфликтов и о мерах господдержки семей. Отдельный запрос поступает от детей, чтобы их научили, как быть мамой и папой», — подчёркивает Лантратова.