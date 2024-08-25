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Vladlink сообщил о массированной DDoS атаке на свою сеть

Абоненты столкнулись с отсутствием доступа к интернету.

Источник: Freepik

Vladlink подверглась масштабной хакерской атаке. Абоненты сообщают об отсутствии доступа к интернету, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу компании.

«Наша сеть находится под массированной DDoS атакой. Мы делаем все возможное, чтобы у Вас сохранялись услуги. DDoS-атака (Denial of Service, “отказ в обслуживании”) — это попытка злоумышленников загрузить сеть таким образом, чтобы она перестала работать. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отметили в компании.

Отметим, что сегодня пользователи сети Vladlink столкнулись с проблемой доступа в интернет. Очевидцы сообщают, что связь со всемирной паутиной не работает на протяжении нескольких часов.

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