Vladlink сообщил о массированной DDoS атаке на свою сеть

«Наша сеть находится под массированной DDoS атакой. Мы делаем все возможное, чтобы у Вас сохранялись услуги. DDoS-атака (Denial of Service, “отказ в обслуживании”) — это попытка злоумышленников загрузить сеть таким образом, чтобы она перестала работать. Приносим извинения за доставленные неудобства», — отметили в компании.