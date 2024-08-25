Более 20 домов с пилястрами и капителями отремонтируют в столице в этом году

«Один из таких домов расположен на Чистопрудном бульваре (д. 1а). Здание возвели до 1917 года, в 1940-х его реконструировали. Оно известно также как дом Медико-филантропического общества с приютом и залом для общественных собраний. Главный симметричный фасад украшен рустом, ризалитами, пилястрами, наличниками на окнах, сандриками, межэтажными и венчающим карнизами. С торца расположены полуколонны. Межэтажные карнизы — на фасаде с дворовой стороны», — говорится в материале.