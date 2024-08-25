Более 20 домов с пилястрами и капителями отремонтируют в столице в этом году

«Один из таких домов расположен на Чистопрудном бульваре (д. 1а). Здание возвели до 1917 года, в 1940-х его реконструировали. Оно известно также как дом Медико-филантропического общества с приютом и залом для общественных собраний. Главный симметричный фасад украшен рустом, ризалитами, пилястрами, наличниками на окнах, сандриками, межэтажными и венчающим карнизами. С торца расположены полуколонны. Межэтажные карнизы — на фасаде с дворовой стороны», — говорится в материале.
Как отмечается, для того, чтобы сохранить первозданный вид дореволюционного дома, специалисты составили индивидуальный план работ. Они уже очистили стены от старой штукатурки, отремонтировали кирпичную кладку, обработали от грибка, восстановили декоративные элементы — так называемые сухарики. После покрасят фасад, приведут в порядок откосы, отремонтируют цоколь, входные группы и установят новую водосточную систему.
Ремонтные работы проводят и с здании в стиле поздней неоклассики, построенном в 1957 году. Оно находится на Семеновской набережной (д. 3/1, корпус 6). По периметру главного и торцевых фасадов дома расположены венчающий карниз и межэтажные пояса из бетонных элементов.
Как указано, рабочие обновят фасад, восстановив декор, приведут в порядок скатную крышу, подъезды, входные группы, а также заменят все инженерные системы. Обработав стены, дворовый фасад выкрасили в бежевый цвет. Рустованные поверхности первого этажа парадного фасада окрасят в серо-бежевый. В подвальных помещениях приведут в порядок стены и сделают новую напольную стяжку. Электрику, водопроводную и отопительную системы здания уже заменили.
«Два года назад капитальный ремонт завершили в 70-летнем здании с пилястрами, капителями и колоннами, расположенном в 1-м Новоподмосковном переулке (д. 4). Специалисты привели в порядок фасад, расчистив все поверхности и промыв их спецраствором, заделали трещины, восстановили кирпичную кладку и выполнили антигрибковую обработку, значительно увеличивающую срок эксплуатации поверхностей. Они также защитили здание от воды и атмосферных осадков. Колонны, пилястры, оконные и дверные откосы отремонтировали, заменили водосточные трубы и починили балконы», — добавили в пресс-службе.