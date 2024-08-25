Джем на костре, а блины на лопате: Фестиваль варенья состоялся в селе Дормидонтовка у Хабаровска

А рядом, тоже на костре и в большом тазу, готовили «варенье дружбы». Ингредиенты для него собирали всем селом. В этом году мы насчитали 16 составляющих: это и наши дальневосточные ягоды, апельсины, мандарины, и даже киви добавили для оригинального вкуса.