Джем на костре, а блины на лопате: Фестиваль варенья состоялся в селе Дормидонтовка у Хабаровска

Изюминкой фестиваля, как всегда, стали традиционные «блины на лопате». Попробовать необычное лакомство выстроилась целая очередь. Блинопеки только и успевали снимать с лопаты тонкие, золотистые блинчики. Кстати, по традиции их пекут исключительно мужчины. Поднять тяжелый инвентарь — лопату — да еще и несколько минут держать ее на весу над огнем под силу только крепким парням.
А рядом, тоже на костре и в большом тазу, готовили «варенье дружбы». Ингредиенты для него собирали всем селом. В этом году мы насчитали 16 составляющих: это и наши дальневосточные ягоды, апельсины, мандарины, и даже киви добавили для оригинального вкуса.
Тем временем на прилавках местные мастерицы разместили более 300 литров самых разнообразных джемов и варенья: кто-то делал ставку на классику, другие удивляли ингредиентами. Как прошел яркий и сладкий фестиваль, смотрите в нашем фоторепортаже.