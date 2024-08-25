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Джем на костре, а блины на лопате: Фестиваль варенья состоялся в селе Дормидонтовка у Хабаровска

Это ставший уже традиционным Фестиваль варенья проходит в Дормидонтовке в 13 раз. На сладкий праздник съехалось более тысячи гостей из Хабаровска и Хабаровского района.

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Изюминкой фестиваля, как всегда, стали традиционные «блины на лопате». Попробовать необычное лакомство выстроилась целая очередь. Блинопеки только и успевали снимать с лопаты тонкие, золотистые блинчики. Кстати, по традиции их пекут исключительно мужчины. Поднять тяжелый инвентарь — лопату — да еще и несколько минут держать ее на весу над огнем под силу только крепким парням.

А рядом, тоже на костре и в большом тазу, готовили «варенье дружбы». Ингредиенты для него собирали всем селом. В этом году мы насчитали 16 составляющих: это и наши дальневосточные ягоды, апельсины, мандарины, и даже киви добавили для оригинального вкуса.

Тем временем на прилавках местные мастерицы разместили более 300 литров самых разнообразных джемов и варенья: кто-то делал ставку на классику, другие удивляли ингредиентами. Как прошел яркий и сладкий фестиваль, смотрите в нашем фоторепортаже.

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