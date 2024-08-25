Житель Иркутска, получивший 132 штрафа, оплатил их после ареста авто

Житель Иркутска накопил более 130 неоплаченных штрафов. 132 раза неплательщик нарушил правила дорожного движения. И только конфискация автомобиля побудила его оплатить задолженность до последней копейки. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ ФССП России по Иркутской области.
— Разыскиваемый автомобиль должника — злостного неплательщика многочисленных штрафов за нарушение правил дорожного движения рано утром обнаружен судебными приставами у ресторана, — рассказывают в ведомстве. Судебным приставом незамедлительно арестовано автотранспортное средство и изъято.
Однако уже на следующий день после ареста машины автомобилист оплатил задолженность. Стоит отметить, что в рамках 132 исполнительных производств и по каждому штрафу дополнительно пришлось оплатить исполнительский сбор в одну тысячу рублей.
Кстати, за неполные восемь месяцев 2024 года судебные приставы Иркутской области взыскали с правонарушителей ПДД 97 млн. руб.