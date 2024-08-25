Трибуны возводят строители на реконструируемом стадионе «Торпедо»

«В настоящее время на стадионе “Торпедо” осуществляются монолитные работы по возведению трибун и подтрибунных помещений. Общую строительную готовность спортивного объекта можно оценить в 20%», — приводятся в материале слова председателя ведомства Антона Слободчикова.
Как указано, к очередной проверке строительной площадки привлекались сотрудники подведомственного Центра экспертиз. Они оценили качество материалов, а также объем монолитных и геодезических работ на соответствие требованиям проектной документации.
«Торпедо» — стадион с богатой историей, поэтому архитектурный облик арены также очень символичный. Это отражается в общем облике здания и его деталях. Например, стальное овальное кольцо с облицовкой перфорированными панелями напоминает шестеренку, которая украшала флаг «Торпедо» до его обновления. А изображения, выполненные перфорацией, отобразят наиболее значимые моменты в истории клуба", — цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергея Кузнецова.
Так, реконструкция спорткомплекса имени Стрельцова, как и в случае с «Лужниками», подразумевает не только строительство стадиона, но и модернизацию всей территории. Помимо дополнительной спортивной инфраструктуры, с южной стороны арены сделают открытую лестницу, ведущую с Симоновской набережной на ул. Восточная.
Уточняется, что к активной стадии строительства стадиона специалисты приступили в сентябре 2022 года, начав с сооружения свайного основания. Завершить реконструкцию планируют до конца 2025 года.
«Работы ведутся в рамках совместного с Правительством Москвы масштабного проекта редевелопмента территории в районе Симоновской набережной. После завершения реконструкции общая площадь стадиона (со вспомогательными зданиями, сооружениями и тренировочными полями) составит около 62,8 тыс. кв. м, а вместимость арены увеличится до 15 тыс. человек», — отметили в пресс-службе.