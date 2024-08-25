Трибуны возводят строители на реконструируемом стадионе «Торпедо»

«Торпедо» — стадион с богатой историей, поэтому архитектурный облик арены также очень символичный. Это отражается в общем облике здания и его деталях. Например, стальное овальное кольцо с облицовкой перфорированными панелями напоминает шестеренку, которая украшала флаг «Торпедо» до его обновления. А изображения, выполненные перфорацией, отобразят наиболее значимые моменты в истории клуба", — цитирует пресс-служба главного архитектора Москвы, первого заместителя председателя Комитета по архитектуре и градостроительству столицы Сергея Кузнецова.