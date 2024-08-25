Два авто улетели в кювет: в Приморье в ДТП с опрокидыванием пострадали люди

От удара оба авто съехали в кювет, Vezel опрокинуло на крышу. Пострадали люди. На данный момент неизвестно, сколько человек получили травмы и какой они степени тяжести. На место ДТП выехала скорая помощь. Кадры с места событий мы опубликовали в нашем telegram-канале.