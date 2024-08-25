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Два авто улетели в кювет: в Приморье в ДТП с опрокидыванием пострадали люди

В Надеждинском районе после столкновения две машины улетели в кювет.

Источник: Соцсети

В Надеждинском районе Приморья при столкновении обе машины улетели в кювет, одна из них опрокинулась на крышу. Есть пострадавшие, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Авария произошла в районе 713 километра трассы Хабаровск — Владивосток. По информации аварийных комиссаров, водитель Toyota Probox при движении со стороны Владивостока в Уссурийск во время перестроения в правую полосу столкнулся с Honda Vezel.

От удара оба авто съехали в кювет, Vezel опрокинуло на крышу. Пострадали люди. На данный момент неизвестно, сколько человек получили травмы и какой они степени тяжести. На место ДТП выехала скорая помощь. Кадры с места событий мы опубликовали в нашем telegram-канале.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как массовое ДТП с перевертышем произошло во Владивостоке. А все потому что водитель Daihatsu Hije не пропустил другой автомобиль.