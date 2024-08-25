В шести районах Петербурга ограничат движение транспорта

В Петербурге временно ограничат движение транспорта в шести районах города в связи с дорожными работами. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
В Выборгском районе до 1 сентября перекроют движение на Светлановской площади, а также на пересечениях с проспектами Испытателей, Энгельса, Светлановским и 2-м Муринским. Кроме того, 25 августа на один день движение по проспекту Энгельса на пересечении со Светлановской площадью будет частично ограничено, а участок проспекта Энгельса в направлении Нежинской улицы будет закрыт. А с 26 августа по 8 сентября в связи с ремонтом покрытия ограничивается движение транспорта по Суздальскому путепроводу и Шуваловскому путепроводу на Суздальском шоссе.
В Невском районе ограничения начнутся 25 августа и продлятся до 13 сентября. Движение будет ограничено на улице Седова, от Ивановской улицы до проспекта Александровской Фермы, включая все перекрестки.
В Адмиралтейском районе с 26 августа по 14 октября движение будет ограничено на перекрестке Английского проспекта и набережной реки Мойки у дома 124 литера А по набережной реки Мойки.
Движение будет закрыто и в Калининском районе с 27 по 30 августа по боковому проезду Пискаревского проспекта от проспекта Мечникова до Бестужевской улицы у дома 32 литера А по Пискаревскому проспекту.
В Кировском районе с завтрашнего дня, 26 августа, по 21 октября нельзя будет проехать по проезду к Морскому каналу у пересечения с Путиловской набережной на Канонерском острове.
В Московском районе также с 26 августа по 4 сентября в связи с ремонтом покрытия запрещается движение по Витебскому проспекту по путепроводу над улицей Типанова.
Власти города призывают водителей планировать маршрут заранее и напоминают, что актуальная информация о дорожных ограничениях доступна на специальной карте ГАТИ.