В шести районах Петербурга ограничат движение транспорта

В Выборгском районе до 1 сентября перекроют движение на Светлановской площади, а также на пересечениях с проспектами Испытателей, Энгельса, Светлановским и 2-м Муринским. Кроме того, 25 августа на один день движение по проспекту Энгельса на пересечении со Светлановской площадью будет частично ограничено, а участок проспекта Энгельса в направлении Нежинской улицы будет закрыт. А с 26 августа по 8 сентября в связи с ремонтом покрытия ограничивается движение транспорта по Суздальскому путепроводу и Шуваловскому путепроводу на Суздальском шоссе.