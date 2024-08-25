Новосибирских родителей призвали не покупать токсичную канцелярию в школу

Через неделю начнется новый учебный сезон. Родители массово скупают канцелярию, однако не знают, что не вся она безопасна для детей. Об этом сообщили в региональном Минобразовании.
«При производстве красок, пластилина и фломастеров используется большое число красителей, растворителей, стабилизаторов и полимерных материалов, выделяющих ингредиенты, опасные для здоровья человека, а особенно ребенка», — сообщили авторы ТГ-канала регионального Минобразования.
Рекомендуют не приобретать карандаши слишком ярких цветов, так как они могут оказаться токсичными из-за содержания солей тяжелых металлов. Также опасность несут карандаши, покрытые краской или лаком.
«Наличие слишком ярких окрасок и ароматов ластика говорит о содержании большого количества химически опасных красителей и ароматизаторов. Лучше купить неяркий ластик из каучука без запаха», — написали эксперты.
Также в Минобразовании попросили читать, что написано на упаковке фломастеров. Их стержни должны быть на водной основе.