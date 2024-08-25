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Челябинцам показали, как преобразили два двора в Ленинском районе

В Ленинском районе Челябинска завершили благоустройство ещё двух дворов. Там установили спортивные и детские площадки, провели озеленение, заасфальтировали дворовые проезды и парковочные места. Что ещё сделали для комфорта жителей, рассказали в мэрии.

Источник: Пресс-служба администрации Челябинска

На территории около дома № 26 на улице Шота Руставели обустроили просторную детскую зону с множеством игровых комплексов и форм.

— Оба объекта благоустроены в рамках программы «Инициативное бюджетирование». В этом году в городе обновят 170 дворовых территорий.

добавили в пресс-службе администрации Челябинска.

В Челябинске с каждым годом преображается всё больше парков, скверов и набережных, создаются небольшие, но уютные зоны для отдыха, и в целом город становится всё более современным. Ранее «Пчела» запустила спецпроект, который поможет попутешествовать из настоящего в недалёкое прошлое, чтобы посмотреть, как изменился мегаполис за несколько лет. Отправной точкой нашего странствия по региональному центру стал участок Комсомольского проспекта, а затем мы отправились в центр города, чтобы вспомнить, как выглядела набережная реки Миасс до преображения.