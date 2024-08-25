Челябинцам показали, как преобразили два двора в Ленинском районе

В Челябинске с каждым годом преображается всё больше парков, скверов и набережных, создаются небольшие, но уютные зоны для отдыха, и в целом город становится всё более современным. Ранее «Пчела» запустила спецпроект, который поможет попутешествовать из настоящего в недалёкое прошлое, чтобы посмотреть, как изменился мегаполис за несколько лет. Отправной точкой нашего странствия по региональному центру стал участок Комсомольского проспекта, а затем мы отправились в центр города, чтобы вспомнить, как выглядела набережная реки Миасс до преображения.